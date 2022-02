Wenn Sie ein Datum oder eine Uhrzeit in eine Zelle erfassen, dann werden diese Werte in einem Standardformat für Datum oder Uhrzeit angezeigt. Auch für Datums- und Uhrzeitwerte können Sie benutzerdefinierte Zahlenformate erstellen und so Ihre eigenen Darstellungen definieren, wie die Zeitwerte in Excel dargestellt werden sollen.