Multiplikation mit Uhrzeiten

Eine weitere Besonderheit ist zu beachten, wenn Sie mit Uhrzeiten multiplizieren. Beispiel: Sie wollen für eine Angebotskalkulation den Preis berechnen. Dazu multiplizieren Sie den geplanten Arbeitsaufwand in Stunden und im Format Stunden:Minuten (hh:mm) mit einem Stundensatz in Euro.

Im Beispiel der folgenden Abbildung beträgt der Stundensatz 20,00 Euro. In jeder Zeile soll der monetäre Aufwand entsprechend berechnet und dargestellt werden. Hierzu wird der Stundensatz in der Spalte C eingetragen. Anschließend multiplizieren Sie in der Spalte D die Stundenzahl (Spalte B) mit dem Stundensatz (Spalte C). Erfassen Sie hierzu in der Zelle D2 die Formel =C2*B2.

Als Ergebnis erhalten Sie den Wert 6,67 angezeigt. Obwohl die Formel auf den ersten Blick richtig ist, ist der berechnete Wert falsch, da 8 Stunden multipliziert mit 20,00 Euro einen Wert von 160,00 Euro ergeben müsste.