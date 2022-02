Durch die Darstellung der Werte im Zahlenformat Standard ist ersichtlich, dass Excel in der Zelle C4 sehr wohl einen negativen Wert berechnet hat. Da es grundsätzlich keine negativen Uhrzeiten gibt, werden diese im Zahlenformat Uhrzeit aber nicht als negative Werte dargestellt. Es werden lediglich #-Zeichen in der Zelle an Stelle von negativen Uhrzeiten angezeigt.

Das Nichtanzeigen von negativen Uhrzeiten in Excel beruht auf dem 1900-Datumssystem, das standardmäßig in Excel aktiviert ist. Ändern Sie das Datumssystem auf 1904-Datumswerte ab, dann können Sie negative Uhrzeiten auch in Ihren Excel-Tabellen darstellen.