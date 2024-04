Welche Daten mit der Arbeitszeit erfasst werden sollen

Art der Arbeitszeit erfassen

Die Arbeitszeit ist die Zeit, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre jeweiligen Aufgaben erfüllen, also arbeiten, oder für die Arbeit bereit sind und jederzeit mit der Arbeit beginnen können.

Es gibt aber auch andere Arten der Arbeitszeit, die gesondert erfasst werden müssen. Welche das sind, hängt davon ab, was das Unternehmen in Bezug auf die Arbeitszeit dokumentieren muss und was es gesondert dokumentieren will. Beispiele für besondere Arten von Arbeitszeiten sind:

Urlaub

Krankheit

Schulungen

freie Tage (zur Reduzierung der angesammelten Überstunden)

Reisezeiten (für Dienst- oder Geschäftszeiten)

Bereitschaftsdienst

Neben der Arbeitszeit kann außerdem erfasst werden, wofür die Arbeitszeit genutzt wurde. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schreiben dazu die entsprechenden Tätigkeiten und die dafür jeweils aufgebrachte Zeit mit Beginn und Ende oder Dauer auf.