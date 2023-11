Maschinenfähigkeit und Prozessfähigkeit berechnen

Vorgaben für Qualitätsmerkmale erfassen

Im Bereich J4:M10 legen Sie fest, welches Merkmal Sie prüfen und welche Vorgaben dabei gelten. Als Vorgabe werden unterschieden:

Sollwert = Spezifikation

unterer Toleranzwert (UTW)

oberer Toleranzwert (OTW)

Vorgabe Maschinenfähigkeit c m

Vorgabe kritische Maschinenfähigkeit c mk

Legen Sie für diese Zahlen fest, in welcher Genauigkeit sie gemessen und geprüft werden. Stellen Sie in Excel dazu die Zahl der Nachkommastellen ein. Am einfachsten ist es, in der jeweiligen Zelle das Zahlenformat zu definieren. Mit der Tastenkombination Strg + 1 kommen Sie zur Auswahl des Zahlenformats.