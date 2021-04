Arten von Kennzahlen, Anforderungen und Möglichkeiten

Informationen und Kennzahlen interpretieren

Eine Kennzahl besteht oft aus einer Ziffer und einer Einheit. Im Beispiel oben sind das Zahl der Tage (A) oder Zahl der Euros (B). Eine Kennzahl allein braucht weitere Angaben, damit sie interpretiert und genutzt werden kann – im Sinne der Planung und Steuerung des Unternehmens, einer Abteilung oder eines Prozesses. Wenn Sie also in der Praxis mit solchen Informationen wie im vorigen Beispiel konfrontiert werden, schließen sich mehrere Fragen an:

Ist das viel oder wenig?

Ist dies eine Planzahl, oder wurde der Wert tatsächlich erreicht?

Ist die Zahl aktuell, oder spiegelt sie den Stand vor einem Monat?

Ist die Zahl endgültig, oder kann sich daran noch etwas ändern?

Wie wurde das gemessen?

Wer hat diese Einzahlungen oder den Cashflow geplant oder erzielt? Unser gesamtes Unternehmen? Oder eine Produktmanagerin?

Mit welchem Aufwand wurde diese Kennzahl ermittelt?

Wurde die Zahl berechnet? Wenn ja, mit welchem Verfahren?

Es wird klar, dass Kennzahlen, die für sich alleinstehen, nur eine beschränkte Aussagekraft haben. Erst durch Vergleiche und Verhältnisangaben und durch weitere Informationen zur Methode, zum Umfeld oder zur Abgrenzung können viele Kennzahlen richtig interpretiert werden. Und erst dann können daraus Argumente abgeleitet, Entscheidungen getroffen und Maßnahmen begründet werden. Der Kontext ist wichtig, um aus einer Kennzahl Information und Wissen zu machen.