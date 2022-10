Krankenquote berechnen

Einige Beispielrechnungen für Krankentage und Zählung von Arbeitsunfähigkeit

Michael Müller hat Urlaub vom 4.7.2022 bis zum 25.7.2022; 3 Wochen mit 15 Arbeitstagen. In seinem Urlaub wird er am 9.7. (Samstag) krank. Seinem Arbeitgeber legt er eine Bescheinigung des Arztes zur Arbeitsunfähigkeit vor für die Zeit vom 9.7. bis zum 15.7. (7 Tage). Das sind 5 Arbeitstage, die in seine Urlaubszeit fallen. Für den Arbeitgeber zählen somit 5 Krankentage. Diese 5 Tage darf er später als Urlaubstage nachholen.

Martina Kluge wird an einem Sonntag krank und wird von ihrem Arzt für insgesamt 4 Tage krankgeschrieben. Zwei von diesen vier Tagen fallen auf ihre üblichen Teilzeit-Arbeitstage Dienstag und Mittwoch. Für den Arbeitgeber sind das 2 Krankentage.

Knut Schmid arbeitet Teilzeit auf Abruf. Am Donnerstag meldet sich sein Arbeitgeber: Er solle doch in der kommenden Woche am Mittwoch arbeiten; außerdem am Freitag – wie üblich. Am Dienstag wird Herr Schmid krank und erhält eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt für 4 Tage (bis Freitag). Da der Arbeitgeber ihn in dieser Zeit für 2 Tage zur Arbeit eingeplant hatte, sind das für ihn 2 Krankentage. Hätte er ihn – wie meist – am Freitag und Samstag eingeplant, wären dies nur 1 Krankentag, da Herr Schmid am Samstag wieder arbeiten konnte.

Susanne Maier arbeitet im Schichtdienst und im Jahr 2022 ist der erste Arbeitstag nach ihren freien Tagen der 3.1.2022. Am 12.3. (Samstag) wird sie krank und kann laut Arzt erst am 21.3. (Montag) wieder arbeiten. Das sind 9 Kalendertage. Laut Schichtplan hätte Frau Maier in dieser Zeit 4 Arbeitstage und 5 freie Tage gehabt. Entsprechend zählt der Arbeitgeber 4 Krankentage – unabhängig davon, auf welchen Wochentag sie fallen und ob in der Zeit ein Feiertag ist. Für die Schichtarbeit spielt dies in diesem Unternehmen keine Rolle.