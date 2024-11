Werte extrahieren mit Excel

In Excel gibt es verschiedene Wege, um diese Aufgabe zu lösen – von der einfachen Filterfunktion bis hin zu dynamischen Funktionen, die automatisch die gewünschten Daten ausgeben. In diesem Excel-Tipp erfahren Sie, mit welcher Formel Sie die gewünschten Daten aus einem Bereich filtern und an eine andere Stelle auflisten können.

In der folgenden Abbildung sehen Sie einen Bereich mit Umsatzzahlen. Sie wollen die Zahlen, die größer als 1000 sind, filtern und an einer anderen Stelle untereinander auflisten.