Die Projektabnahme organisieren und durchführen

Restaufgaben und Nachlieferungen festhalten

Erstellen Sie gemeinsam mit dem Auftraggeber eine Offene-Punkte-Liste, damit dokumentiert wird, was er von Ihnen noch verlangen und erwarten kann – und was nicht. Denn manche Auftraggeber verschieben von sich aus den Abnahmetermin oder stellen immer wieder Nachforderungen, nur damit das Projekt nicht abgenommen werden muss (wenn der Auftraggeber beispielsweise in Zahlungsschwierigkeiten ist).

Legen Sie deshalb mit dem Auftraggeber verbindlich fest: