Abschließen: Projektabnahme organisieren und Projekt formal beenden

Projektabschlussbericht: Übersicht Ergebnisse

Was sind die Ergebnisse des Projekts? Wie ist es gelaufen? Wurden die Ziele bezüglich Zeit, Kosten und Qualität erreicht? Der Auftraggeber, aber auch das Projektteam, will eine einfache und klare Übersicht über das, was das Projekt geleistet hat. Dazu gehört eine Beschreibung (Dokumentation) der Liefergegenstände.

Mit der folgenden Vorlage können Sie dies anschaulich sichtbar machen. Ein Ampelsystem zeigt auf einen Blick, was gut lief und erreicht wurde und wo es Probleme und Mängel gab. Diese Kategorien werden dabei abgebildet: