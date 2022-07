Wenn die Offene-Punkte-Liste vor dem Projektabschluss länger wird

Oft kommt es vor, dass am Ende die Offene-Punkte-Liste immer länger wird. Denn je genauer man in die Details geht, desto deutlicher wird sichtbar, was noch alles getan werden muss, um die Teilaufgabe oder das Arbeitspaket abzuschließen. Lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen. Setzen Sie Prioritäten.

Kritisch wird es dann, wenn die Zeit zu schnell vergeht und die Terminzusagen gefährdet sind. Dann ist ein Gespräch mit dem Auftraggeber notwendig. Klären Sie, was in jedem Fall vor der Abnahme zur vereinbarten Zeit erledigt werden muss und was nach der Abnahme noch gemacht werden kann. Legen Sie die Prioritäten und den Ressourceneinsatz so fest, dass der Zeitplan eingehalten wird.

Machen Sie gegenüber dem Auftraggeber deutlich, dass der Projekterfolg und die versprochene Qualität in jedem Fall erreicht werden, wenn die wichtigen Punkte jetzt vordringlich bis zur Abnahme abgearbeitet werden. Erläutern Sie, warum alle anderen Arbeiten nicht erfolgskritisch sind und wie sie auch nach der Projektabnahme noch erfüllt werden.

Im Zweifel müssen Sie gerade zum Projektende mehr Ressourcen einsetzen. Das kann teuer werden und der Koordinationsaufwand steigt. Um den Termin einzuhalten, brauchen Sie ein größeres Budget. Das ist misslich, aber in einzelnen Fällen nicht zu verhindern. Loten Sie Spielräume aus, sprechen und verhandeln Sie mit dem Auftraggeber und den Projektmitarbeitern, um eine akzeptable Lösung zu finden.