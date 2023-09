Beispiele für den Umgang mit dominanten Kollegen

Beispiel 1: Ruhe bewahren trotz Kritik

Angenommen, Sie sind in einem wichtigen Team-Meeting und Ihr Kollege beginnt plötzlich, Ihre Arbeit heftig zu kritisieren, ohne konkrete Beispiele oder konstruktive Vorschläge anzubringen.

Warten Sie einen Moment. Atmen Sie aus. Seien Sie nicht beleidigt. Reagieren Sie auf den negativen Tonfall und das unsachliche, kritische Verhalten nicht in gleicher Weise. Klären Sie die Situation. Bitten Sie höflich um weitere Informationen zu seinen Bedenken. Fragen Sie, was genau der Kollege kritisch sieht und was die Gründe dafür sind. Fragen Sie die anderen Teilnehmenden, wie sie Ihre Arbeit bewerten.

Beispiel 2: Konstruktive Kritik üben

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Projektteam, und während einer Teambesprechung äußert eine dominante Kollegin starke Kritik an einem Ihrer Vorschläge. Anstatt defensiv zu reagieren, könnten Sie als Vorbild für konstruktive Kritik agieren, indem Sie die Kritik annehmen und sie mit positiven Aspekten ergänzen. Zum Beispiel könnten Sie sagen:

Danke für Ihr Feedback, das ist eine wichtige Perspektive. Ich verstehe Ihre Bedenken. Gerade deshalb habe ich vorgesehen, dass ...

Vielen Dank für diesen Einwand. Ich habe aber leider noch nicht ganz verstanden, was Sie meinen. Könnten Sie das an einem Beispiel erklären? / Worin genau sehen Sie ein Risiko? / Was im Einzelnen würden Sie ändern?

Indem Sie konstruktive Kritik praktizieren und negative Kommentare mit positiven Überlegungen verbinden, fördern Sie eine konstruktive Diskussionskultur im Team und zeigen, wie man Feedback auf eine kooperative Weise gibt und empfängt.