Mit Kreativitätstechniken vom Problem zur Lösung

Wie helfen Kreativitätstechniken dann weiter?

Natürlich wissen Sie, dass Probleme ganz unterschiedlicher Natur sein können. Sie ahnen, dass die obigen Beispiele verschiedenen Problemklassen zugehören. Für die Lösungsfindung gibt es unzählige Kreativitätstechniken. Welche ist die richtige? Vielleicht lässt sich die Vielzahl von Kreativitätstechniken den Problemklassen zuordnen. Es käme nur noch eine kleinere Zahl von ihnen für das konkrete Problem infrage. Damit wäre ein kürzerer Weg vom Problem zur Lösung gefunden. Denn bisher ist es so, dass man zuerst herumprobiert. Man kann es auch seriös so bezeichnen: technisches Improvisieren ist angesagt.

Dann macht man Brainstorming, was in der Praxis nichts anderes als eine Diskussionsrunde ist, in der die Regeln des Brainstormings weitgehend ignoriert werden. Oder es wird ein Berater engagiert, der mit seinen Kreativitätstechniken Erfolge nachweisen kann. Allerdings kann der unmöglich 20 bis 30 Techniken gleich gut beherrschen. Und er hatte ja auch mit seinen bevorzugten Methoden Erfolg. Ob mit einer anderen Kreativitätstechnik viel schneller oder zu einer höherwertigen Lösung zu kommen wäre, weiß niemand. Kein Problem wird zweimal zur Lösung gebracht, jedenfalls nicht in einem Unternehmen.