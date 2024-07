Kreativität im Marketing

Denkt man an Kreativität, dann denkt man häufig auch an Werbung. Hier sind besonders kreative Leistungen gefragt, um in der Masse von Werbung noch aufzufallen. Deswegen tummeln sich in diesem Feld zahlreiche Werbe- und Kreativ-Agenturen.

Dort gibt es den Kreativ-Direktor und die Kreativ-Abteilung. Sie stimmen ihre Kreativitätsprozesse auf auffällige, herausragende Marketingkampagnen ab und hoffen, dass sie damit Produkte erfolgreich verkaufen. So gibt es Branchen, für die Kreativität der Kern des Geschäftsmodells und der täglichen „Routine“ ist. Mit dem Konzept Design Thinking sollen deren Erfahrungen und Methoden auf alle Unternehmen übertragen werden.