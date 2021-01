Phase Ideengenerierung: Kreativitätstechniken für die Lösungsfindung

Brainstorming

Wenn es darum geht, möglichst viele und in einem zweiten Schritt auch möglichst gute Ideen für Probleme oder Aufgaben zu finden, ist das klassische Brainstorming ein erster Ansatz. Beim Brainstorming geht es darum, möglichst vielen Ideen in kurzer Zeit durch das direkte Gespräch und freies Reden zu generieren. Das Thema, in Design Thinking-Vorhaben in der Regel eine „Wie könnten wir …“-Frage, wird zu Beginn vorgestellt und für alle sichtbar formuliert. Die Teammitglieder werden eingeladen, hierzu möglichst viele Ideen zu generieren, einzubringen oder zuzurufen, die später(!) im Team diskutiert, bewertet und gruppiert werden. In der Praxis hat es sich bewährt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Brainstorming-Workshops zu ersuchen, sich bereits im Vorfeld Gedanken zu machen und eigene Ideen zu notieren und diese dann in den Workshop einzubringen.