Übersicht und Einordnung von Kreativitätstechniken

Problemklassen und geeignete Kreativitätstechniken

Die Bearbeitung eines kniffligen Problems oder einer schwierigen Aufgabe erfolgt in mehreren Phasen, die in diesem Handbuch-Kapitel als Idealkurve oder Problembearbeitungspfad bezeichnet werden. Das sind:

Problembestimmung Ist-Analyse Ziel-Definition Lösungsbearbeitung Lösungsbewertung

Ein Problem, wie es in der Phase Problembestimmung herausgearbeitet wird, lässt sich einer Problemklasse zuordnen. Für diese unterschiedlichen Problemklassen gibt es wiederum entsprechende Klassen von Kreativitätstechniken, die bei der Lösung in der Phase der Lösungsbearbeitung besonders gut helfen. Für die passende Zuordnung gibt es Regeln, die erlauben zu entscheiden, mit welchen Klassen von Kreativitätstechniken Ihr Problem am besten zu bearbeiten ist.

Die Klassen der Kreativitätstechniken leiten sich aus einem Entwicklungspfeil der Kreativitätstechniken ab, der ihre zeitliche Entwicklung darstellt. Vereinfacht ist dieser Entwicklungspfeil in Abbildung 3 dargestellt.