Zu wenig qualitative Erholungs- und Regenerationsphasen

In einer hektischen digitalisierten Welt, in der alles sofort verfügbar sein soll, ist es nicht so leicht, sich bewusst Zeit für Pausen zu nehmen. Doch ohne ausreichende Erholungs- und Regenerationsphasen wird der Akku nicht mehr aufgeladen. Dies führt zu anhaltender Erschöpfung und erhöhtem Stressniveau.

Negative Gedankenspirale

Negativer Stress erzeugt meist negative Gedanken und Sorgen, die sich eher verstärken, als dass sie sich locker abschütteln lassen. Diese negativen Gedanken erschweren es, abzuschalten. Sie verstärken das Gefühl der Überforderung oder Hilflosigkeit und steigern den Stress weiter. Ein Teufelskreis entsteht, in dem sich die negative Wahrnehmung ständig selbst verstärkt.

Vernachlässigung eigener Bedürfnisse

Das Erste, was viele Menschen im Strudel des Alltags vernachlässigen, sind die eigenen Bedürfnisse. Zu wenig Schlaf, fehlende Bewegung und ungesunde Ernährung führen zu körperlichem und geistigem Ungleichgewicht. Oft fallen Hobbys und schöne Erlebnisse, die Kraft spenden, als Erstes dem versuchten Stressausgleich zum Opfer. Doch das verstärkt die Stressspirale noch.