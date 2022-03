Wie Projektleiter bei schwierigen Situationen im Projektalltag reagieren

Im Projektalltag versuchen viele Projektleiter, schwierige Situationen mit vertrauten Reaktionsmustern in den Griff zu bekommen – unabhängig davon, ob das verinnerlichte Verhaltensmuster in der konkreten Situation tatsächlich hilft. Diese Reaktionsmuster sind so sehr verinnerlicht, dass sie quasi automatisch „anspringen“.

Einer dieser inneren Antreiber lautet: „Sei perfekt!“ Wer ihn verinnerlicht hat, schaltet schnell auf Perfektion. Deshalb versäumt es der Projektleiter, überlegt zu handeln und bewusst zu entscheiden, ob er eine Aufgabe jetzt wirklich perfekt ausführen sollte.

Der Antreiber „Sei perfekt!“ verlangt Vollkommenheit, fordert eine andauernde Übererreichung der Projektziele. Dem gilt es entgegenzuwirken – das heißt: manche Dinge nur „gut“ oder „ausreichend“ erledigen, auch einfach mal Fünfe gerade sein lassen!