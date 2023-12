Aufgaben des Commanders zur Verhandlungsstrategie

Der Commander hält sich in der Verhandlung im Hintergrund und verfolgt die Diskussion aus der Distanz. Er analysiert das Gespräch, hört zu und unterstützt den Negotiator. Es bietet sich an, als Projektleiterin oder Projektleiter diese eher beobachtende Rolle zu übernehmen.

Als Commander verantworten Sie die Verhandlungsstrategie und greifen möglichst nicht direkt in die Verhandlung ein. Wichtig ist, die Rolle des Negotiators zu respektieren und auch niemals in seinen fachlichen Verantwortungsbereich hineinzureden. Andernfalls würden Sie seine Autorität als Fachexperte demontieren – und das nicht nur für die Dauer der Verhandlung, sondern auch für den weiteren Verlauf des Projekts.

Dass Sie nicht selbst reden, antworten und argumentieren müssen, kann ein großer Vorteil sein. Sie können zuhören und beobachten und nehmen so vieles wahr, was dem Negotiator entgeht. Außerdem bewahren Sie sich den Freiraum, um die Verhandlung aus der Perspektive der Projektleitung zu verfolgen. So bewahren Sie einen kühlen Kopf und behalten auch in einer chaotischen Situation den Überblick.