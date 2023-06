Projektleiter werden Welche Kompetenzen Projektleiter benötigen

Welche fachlichen und persönlichen Kompetenzen benötigen angehende Projektleiter? Welche Rollen übernehmen sie in der Berufspraxis? Und was können sie von Managern, Führungskräften und Unternehmern lernen? So bereiten sich Anwärter auf die Laufbahn als Projektleiter vor.