Wie berechnet man einen Stundensatz?

Wofür werden Stundensätze berechnet?

Preiskalkulation

Der Stundensatz ist ein wichtiger Kostenfaktor, wenn es um die Kalkulation von Preisen für Produkte und Dienstleistungen geht oder wenn ein Angebot für eine Kundenanfrage erstellt wird. Dazu wird für das Produkt, die Dienstleistung oder den Kundenauftrag ermittelt:

Welche Ressourcen werden zur Leistungserstellung benötigt?

Wie lange werden diese Ressourcen jeweils benötigt – in Stunden?

Wie hoch ist der jeweilige Stundensatz – in Euro pro Stunde?

Daraus ergeben sich dann die Herstellkosten für das Produkt oder die Kosten für die Leistungserbringung.

Beispiel: Der Stundensatz für die IT-Spezialistin beträgt 62,50 Euro pro Stunde. Ihre Leistung wird für den Auftrag der Firma Maier für 12 Stunden benötigt. Im Angebot steht eine entsprechende Position mit dem Preis: 750 Euro.

Verrechnungspreise

Die Stundensätze werden auch genutzt, um innerbetriebliche Verrechnungspreise festzulegen.

Beispiel: Für das Entwicklungsprojekt Alpha wird im Unternehmen der Raum mit spezieller Test-Technologie benötigt. Der Stundensatz für diesen Raum beträgt 210 Euro pro Stunde. Die Entwicklungsabteilung nutzt diesen Raum für Produkttests für 3 Tage. Dafür wird auf diese Kostenstelle der Betrag von 15.120 Euro gebucht.

Projektkosten

Die Kostenberechnung auf der Grundlage von Stundensätzen ist auch im Projektmanagement und in der Projektplanung wichtig. Damit wird der Aufwand in Projekten berechnet. Ist der Projektaufwand bekannt, kann er mit dem Projektnutzen verglichen werden. So kann die Rentabilität von Projekten ermittelt werden.

Beispiel: Für ein Change-Management-Projekt wird der Einsatz eines internen Trainers geplant. Sein Stundensatz beträgt 54,30 Euro pro Stunde. Er soll im Fachbereich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen, was vermutlich 250 Schulungsstunden in Anspruch nimmt. In der Kostenplanung für das Projekt wird kalkuliert: 13.525 Euro. Zur Berechnung der Rentabilität kann dann ermittelt werden, wie viel Arbeitszeit gespart wird, weil die Mitarbeitenden schneller mit den neuen Prozessen vertraut sind.