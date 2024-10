Einsatzgebiete und Anwendungsbeispiele

Zero Based Budgeting wird in Unternehmen eingesetzt, um die eigene Leistung zu maximieren und unnötige Kosten zu vermeiden. Ein Start-up könnte die Methode zum Beispiel nutzen, um nur in Projekte zu investieren, die direkt zum Umsatzwachstum und zur Skalierung des Geschäftsmodells beitragen.

Außerdem spielt die Methode in der öffentlichen Verwaltung eine Rolle: Dort wird Zero Based Budgeting angewandt, um Budgets transparent zu gestalten und öffentliche Mittel bestmöglich zu nutzen. Eine Behörde könnte zum Beispiel mithilfe von Zero Based Budgeting entscheiden, welche Förderprogramme basierend auf aktuellen Bedürfnissen finanziert oder gekürzt werden.

Auch Non-Profit-Organisationen verwenden Zero Based Budgeting, um sicherzustellen, dass die verfügbaren Mittel optimal eingesetzt werden, um ihre Mission zu erfüllen.