Wertkette, Absatzkette und Distribution betrachten

Manche Anbieter sind beim Verkauf ihrer Produkte auf Absatzhelfer oder Absatzmittler wie den Handel oder Vertriebspartner angewiesen. In der Marktanalyse wird dargestellt, welche Akteure für das Unternehmen in der Absatzkette und bei der Kaufentscheidung durch den Kunden wichtig sind.

Lebensmittel werden beispielsweise über den Einzelhandel verkauft; hier kann die Positionierung im Regal oder die regionale Abdeckung durch den Handel wichtig sein. Der Kunde im vertraglichen Sinn ist der Einzelhändler oder Vertriebspartner; der Kunde, der im Rahmen der Marktanalyse ebenfalls wichtig ist, ist der Konsument.

Außer dem Handel können weitere Akteure eine Rolle spielen, die für die Kaufentscheidung maßgeblich sind. Ein Beispiel soll das illustrieren: Welches Heizungssystem in einer Wohnung eingebaut wird, hängt davon ab, was der Handwerker oder Architekt empfiehlt, was der Bauherr investieren will oder was der Bewohner gerne hätte. Außerdem spielen gesetzliche Regelungen und staatliche Fördergelder eine wichtige Rolle.

Das Beispiel zeigt, wie komplex das Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure beim Absatz von Produkten sein kann. Die Marktanalyse muss diese Zusammenhänge in einer sogenannten Wertkette oder Wertschöpfungskette auf der Absatzseite sichtbar machen und erläutern, was das für das Marktpotenzial und für die Marktbearbeitung bedeutet.