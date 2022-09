Was beeinflusst den Produktlebenszyklus?

Der genaue Verlauf des Produktlebenszyklus, seine Dauer, der Anstieg der Absatzzahlen zu Beginn, das erreichte Marktvolumen und das Ende der Lebensdauer, sind für Produkte und Branchen sehr unterschiedlich. Unternehmen müssen wissen, was den Verlauf für ihre Produkte beeinflusst, um sich rechtzeitig darauf einzustellen und Nachfolgeprodukte zu entwickeln. Sie müssen die wichtigen Einflussfaktoren erkennen und beobachten.

Wie der Lebenszyklus für das Produkt letztlich verläuft, hängt insbesondere von den folgenden Einflussfaktoren ab:

Technologische Entwicklung

Erfindungen, neue Technologien, Materialien oder Funktionen lassen Produkte im Laufe der Zeit veralten.

Das bedeutet, dass der Nutzen, den ein Kunde von diesem Produkt hat, nicht mehr so groß ist wie von einem neuen Produkt, das die technologisch neuen Komponenten beinhaltet oder bessere Leistungsmerkmale hat. Der Kunde bewertet dann das alte Produkt schlechter und wird beim Kauf das neue bevorzugen.

Kundenanforderungen

Während die grundlegenden Kundenbedürfnisse und Kaufmotive weitgehend konstant sind, ändern sich die jeweiligen Bedarfe und Geschmäcker und damit die Anforderungen der Kunden im Laufe der Zeit.

Ein wichtiges Kaufmotiv bei vielen Kunden ist Abwechslung. Sie wollen nicht immer das genau identische Produkt kaufen, sondern wechseln den Anbieter oder erwarten von ihrem Anbieter etwa:

neue Funktionen

alternative Produkte

ein zeitgemäßes Design

frische Formen und Farben

Außerdem: Neue Produkte und Innovationen werden von den Kunden unterschiedlich bewertet. Manche Kundinnen und Kunden sind sofort begeistert und müssen das Produkt unbedingt haben; andere sind zurückhaltend. Sie kaufen erst später oder gar nicht, weil der Produktnutzen für sie nicht ersichtlich ist oder als gering bewertet wird.

Das beeinflusst die Entwicklung des Absatzes eines Produkts nach der Markteinführung erheblich.

Wettbewerb

Andere Unternehmen bieten vergleichbare Produkte an: Es gibt Wettbewerb. Bei Innovationen und neuen Produkten, die am Markt eingeführt werden, kann es eine Weile dauern, bis erste Wettbewerber vergleichbare Produkte am Markt verkaufen (können). Das gilt insbesondere dann, wenn das Produkt durch Patente geschützt ist.

Doch in den meisten Branchen und Produktbereichen werden eines Tages Wettbewerber vergleichbare oder alternative Produkte anbieten.

Wie hoch der Absatz eines einzelnen Anbieters ist, hängt ab von:

der Zahl der Wettbewerber

der Intensität des Wettbewerbs

den jeweiligen Stärken eines Anbieters

In der Folge teilen sich die einzelnen Anbieter den Markt untereinander auf. Jeder hat seinen jeweiligen Marktanteil. Das kann im Produktlebenszyklus wie in Abbildung 4 dargestellt werden.