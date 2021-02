Umfeldanalyse im strategischen Controlling

Für die strategische Planung und das strategische Controlling im Unternehmen müssen diese externen Kräfte regelmäßig analysiert werden. Das bedeutet, Sie müssen im strategischen Controlling folgende Entwicklungen erkennen, darstellen und bewerten:

Was tun die bisherigen Wettbewerber?

Welche Strategien und welche Pläne verfolgen Ihre unmittelbaren Wettbewerber? Wie sprechen sie die Kunden an? Welche Angebote machen sie den Kunden? Welche Preise bieten sie an? Wodurch binden die Wettbewerber ihre Kunden? Welche Wettbewerber steigen aus Ihrem Marktsegment aus?

Wo könnten neue Konkurrenten auftauchen?

Im strategischen Controlling sollten nicht nur die etablierten Anbieter in einer Branche oder einem Marktsegment bekannt sein und beobachtet werden, sondern auch potenzielle neue Konkurrenten. Dazu müssen Sie klären: Welche Anbieter anderer Marktsegmente könnten in Ihr Marktsegment eindringen? Gibt es potenzielle Wettbewerber aus anderen Ländern, die in Ihren Markt einsteigen? Gibt es Anbieter vergleichbarer Produkte, die ihr Leistungsportfolio erweitern und damit in Ihren Markt einsteigen? Werden neue Unternehmen (Start-ups) gegründet, die Ihre Kunden abwerben können?

Welche Ersatzprodukte werden entwickelt?

Welche technologischen Entwicklungen könnten dazu führen, dass Ihre Produkte durch ganz andere oder neue ersetzt werden? Beispiel dafür war der Ersatz der Schreibmaschine durch Personal-Computer und Drucker. Dabei können auch Dienstleistungen eine Rolle spielen. Beispiel: Carsharing statt Autokauf.

Wie abhängig sind Sie von Ihren Lieferanten?

Für einige Produkte und Dienstleistungen sind Unternehmen besonders abhängig von ihren Lieferanten, von deren Technologie und deren Know-how. Von welchen Lieferanten ist Ihr Unternehmen besonders abhängig? Inwiefern ist diese Partnerschaft auch in Zukunft noch stabil? Welche Risiken gibt es mit diesen Lieferanten? Was würde dies für Ihr Unternehmen bedeuten?

Wie verändern sich Ihre Abnehmer und Kunden?

Es gibt keine Garantie, dass Ihre Abnehmer und Kunden für immer und ewig bei Ihnen kaufen werden. Bei manchen Kunden kann es dramatische Folgen haben, wenn diese abspringen. Welche Kunden sind Ihre Schlüsselkunden? Von welchen Kunden sind Sie besonders abhängig? Wie entwickeln sich deren Märkte? Welche Erwartungen und Anforderungen bezüglich Qualität, Service, Lieferzeit oder Preis haben diese Kunden in Zukunft an Ihr Unternehmen? Wie können Sie diese Erwartungen erfüllen? Wie hoch sind die Kosten für den Kunden, wenn er zu einem Ihrer Wettbewerber wechseln will?

Aufgabe des strategischen Controllings ist, diese Branchentriebkräfte, ihre Entwicklung und den Einfluss auf die Entwicklung und die Erfolgspotenziale Ihres Unternehmens mit geeigneten Indikatoren zu beschreiben. Zudem müssen Sie „Schwellenwerte“ und „Alarmwerte“ für diese Indikatoren festlegen, die signalisieren, dass Ihre Geschäftsleitung aktiv werden sollte.