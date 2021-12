Methoden und Werkzeuge für das Erstellen einer Roadmap

So entwickeln Sie eine Roadmap

Um eine Roadmap zu erstellen, müssen insbesondere Informationen recherchiert, analysiert und in Form einer Roadmap aufbereitet werden. Dazu sind folgende Schritte zu gehen:

Handlungsfeld und Fragestellungen abgrenzen

Im ersten Schritt wird das jeweilige Handlungsfeld im Unternehmen beschrieben und abgegrenzt, für das eine Roadmap erstellt werden soll. Dabei ist es wichtig, dass auch Handlungsfelder betrachtet werden, die heute vielleicht noch keine, aber in Zukunft eine wichtige Rolle für das Unternehmen spielen können. Mit Methoden der Kreativitätstechnik sollen deshalb wichtige Handlungsfelder innerhalb und außerhalb des Unternehmens abgegrenzt und betrachtet werden.

Beispiele für Handlungsfelder können sein:

Produktplanung, Updates, Upgrades, Relaunch-Planung

Ausbau des Produkt-Portfolios

Entwicklung neuer Geschäftsfelder

Einsatz neuer Fertigungstechnologien

Ausbau spezieller Mitarbeiterkompetenzen

Aufbau von Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften

Anstoßen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten

Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen; zum Beispiel Anforderungen, die sich aus Öko-Design-Verordnung ergeben

Herausforderungen, die sich durch neue Wettbewerber oder alternative Produktangebote ergeben; zum Beispiel Carsharing statt Autokauf

Mit jedem Handlungsfeld können spezifische Fragestellungen verknüpft werden: Was soll mit der Roadmap beantwortet werden? Was soll die Roadmap abbilden und sichtbar machen? Beispiel: Im Rahmen der Produktplanung zeigt die Roadmap, welche Produktmerkmale und Produktfunktionen in den kommenden zehn Jahren bei einer Produktfamilie wichtig werden können und umgesetzt werden sollten.

Betrachtungsobjekte identifizieren und festlegen

Mit der Abgrenzung des jeweiligen Handlungsfelds können im zweiten Schritt die Betrachtungsobjekte einer Roadmap identifiziert und beschrieben werden. Das sind einzelne Elemente des Handlungsfelds, die von besonderer Bedeutung für die Unternehmensentwicklung und die Strategieplanung sind. Sie müssen genau analysiert werden, um die zuvor festgelegten Fragestellungen zu beantworten und die Ziele des Roadmappings zu erreichen.

Beispiel Produktplanung: Für die Frage, welche Produkte Ihr Unternehmen in welcher Ausprägung, mit welchen Merkmalen und Funktionen am Markt anbieten kann und anbieten will, spielen eine Fülle von Aspekten und Elementen eine Rolle. In Ihrer Roadmap können Sie darstellen:

Produkteigenschaften

Leistungsmerkmale und Funktionen

Kundenanforderungen

Kosten

Angebote der Wettbewerber

Fertigungsverfahren

Vertriebswege

Kombination mit anderen Produkten

Schnittstellen

Sie sollten im Einzelfall klären, welche Aspekte für Ihre Fragestellungen von besonderer Bedeutung sind und wo Sie wichtige Entwicklungen und Veränderungen erwarten. Diese sollten Sie als Betrachtungsobjekte in Ihren Roadmapping-Prozess einbeziehen und entsprechende Analysen durchführen.

Zeitrahmen festlegen

Im dritten Schritt wird für die Analyse und Prognose die Zeitachse bestimmt, das heißt, es wird ein Zeitraum in die Zukunft festgelegt, der betrachtet werden soll. Dieser kann ein bis vier Jahre für kurzfristige Maßnahmenpläne umfassen, bis zu zehn Jahre für ein mittelfristiges Monitoring von Entwicklungen oder abstrakte Zeiträume („heute, morgen, übermorgen“), um allgemeine und langfristige Entwicklungstendenzen zu beleuchten, Visionen zu entwickeln oder auch um Science-Fiction zu betreiben.

Mit der Abgrenzung des Handlungsfelds, der Auswahl der Betrachtungsobjekte und der Festlegung des Zeitrahmens haben Sie alle Elemente beisammen, die Sie für die Visualisierung der Roadmap brauchen. Sie können im ersten Schritt eine Darstellung wählen wie in Abbildung 6. Machen Sie damit sichtbar, welche Aspekte Sie genauer analysieren, und welche Informationen Sie dafür brauchen.