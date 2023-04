Fall 2: Verspätete Gehaltszahlung

Der Arbeitgeber zahlt das Gehalt nicht pünktlich. Was kann der betroffene Mitarbeiter tun? Darf er die Arbeitsleistung verweigern?

Hierbei kommt es darauf an, wie lange der Arbeitgeber schon mit der Zahlung in Verzug ist. Bei kurzzeitigen Verzögerungen von einigen wenigen Tagen darf der Arbeitnehmer nicht gleich mit Arbeitsverweigerung reagieren. Das wäre unverhältnismäßig.

In einem solchen Fall ist es ratsam, sich zunächst an die Personalabteilung oder an die Lohnbuchhaltung zu wenden, um zu erfahren, was der Grund für die verzögerte Lohnzahlung ist und wann mit der Zahlung gerechnet werden kann.