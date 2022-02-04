Hohe Anforderungen an Kündigung wegen Krankheit

Die krankheitsbedingte Kündigung zählt zu den sogenannten personenbedingten Kündigungen. Die Maßstäbe, die an die Wirksamkeit einer krankheitsbedingten Kündigung angelegt werden, sind hoch.

Es gilt das „Ultima-Ratio-Prinzip“: Sie darf nur als letztes Mittel eingesetzt werden, andere mildere Maßnahmen müssen vorab ausgeschöpft worden sein.

Voraussetzung 1: Negative Gesundheitsprognose

Erste Voraussetzung für eine krankheitsbedingte Kündigung ist eine negative Gesundheitsprognose.

Das bedeutet: Es müssen objektive Umstände vorliegen, welche die Prognose zulassen, dass der oder die Beschäftigte auch in Zukunft in erheblichem Umfang krankheitsbedingt ausfällt und die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung nicht erbringen kann.