S&OP-Plan erstellen

Für das monatliche S&OP-Meeting tragen Sie in Tabelle SOP-PLAN in Zelle B7 das Datum Ihres Meetings ein (aktuelles Datum). Entsprechend in den Zellen B5 bis B6 den Geschäftsbereich, die Produktgruppe und das Produkt, um dessen Planung es geht.

Dann füllen die jeweiligen Teammitglieder in der Tabelle SOP-PLAN die blauen Zellen aus:

Vertrieb: Prognose- und Ist-Werte für den Absatz des Produkts (Zeilen 13 und 14) sowie den erzielbaren Produktpreis (Zeile 33)

Produktion: Plan- und Ist-Zahlen zur Zahl der hergestellten oder herstellbaren Einheiten des Produkts (Zeilen 18 und 19)

Logistik: Lagerbestand des Planungszeitraums (Zelle B27) sowie die notwendige Lieferreichweite in Monaten (Zeile 30).

Controlling: fixe und variable Kosten für Produktion und Lagerhaltung (Zeilen 39 und 40 sowie Zeilen 46 und 47)

Aus diesen Werten ergeben sich unter anderem Lagerbestände, Lieferreichweite, Umsatz, Kosten, Gewinn und Umsatzrendite; in der Rückschau (vergangene 6 Monate) für Plan- und Ist-Werte, in der Vorschau (zukünftige 12 Monate) für die Plan-Werte.

In Spalte U sind die Summen oder Mittelwerte für die Plan-Werte der kommenden 12 Monate berechnet, um einen Vergleich mit den Jahreszielen zu ermöglichen.