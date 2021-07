Mit Assessment-Center Personalentscheidungen fundieren

Instrumente für die Personalauswahl

Eignungstest und Fachwissenstest

Wenn es um die Prüfung der Expertise eines Anwärters oder einer Bewerberin geht, kann man sich getrost auf verschiedene Tests verlassen. Damit lässt sich klären: Liegen die gewünschten Kenntnisse vor oder nicht? Von einfachen Stichprobenfragen bis zu ausgefeilten Eignungstests kann geprüft werden, ob abrufbares Wissen vorhanden ist oder nicht. Haben die Bewerberinnen und die Bewerber die behaupteten Fertigkeiten oder nicht? Kann der junge Gärtner die Pflanzen auseinanderhalten und richtig vermehren, kann die junge IT-Absolventin wirklich das Programm schreiben oder nicht? Arbeitsproben sind die Nagelproben.

Interview

Dennoch ist in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), aber auch in Großunternehmen (GU) das unstrukturierte Interview das Mittel der Wahl, wenn es um die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern geht. Es ist das am häufigsten eingesetzte Instrument für die Personalauswahl. Manche Unternehmen nutzen für eine bessere Vergleichbarkeit das strukturierte Interview. Allen Bewerberinnen und Bewerbern werden die gleichen Fragen gestellt, und die Antworten werden systematisch erfasst.

Probearbeit

Manchmal gibt es die Möglichkeit, dass eine Bewerberin oder ein Bewerber einige Tage zur Probe im Unternehmen arbeiten. Das verschafft nicht nur der Führungskraft ein gutes Bild davon, was die Person kann und was sie nicht kann. Auch die Kolleginnen und Kollegen können sich ein Bild davon machen, ob der oder die Neue ins Team passt. Und die Bewerberin und der Bewerber können ebenfalls prüfen, ob das Unternehmen, das Team und die Stelle zu ihren Erwartungen passt.

Assessment-Center

Assessment-Center gelten als valide eignungsdiagnostische Instrumente für das Personalmanagement. Sie dienen der Einschätzung und Beurteilung von Personen in Bezug auf ihre bestehenden Expertisen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen sowie auf ihre Kompetenzen, sich diese in Zukunft anzueignen (Potenziale). Sie beinhalten deshalb Elemente der Diagnose und der Prognose.

Man unterscheidet Auswahl- und Entwicklungs-Assessment-Center. Die Vorhersagegenauigkeit (prognostische Validität) ist höher als bei anderen Instrumenten wie Interviews oder Analyse von Bewerbungsunterlagen.