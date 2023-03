Psychologische Aspekte der Personalauswahl und Personalentwicklung

Warum Personalentwicklung wichtig ist

Bei der Personalauswahl geht es darum, für eine gegebene Arbeitsstelle die geeignete Person zu finden. Man geht davon aus, dass die Anforderungen der Stelle und die Kompetenzen der Person zueinander passen – und das dann so bleibt. Ein statisches Konzept. In der Realität verändern sich aber die Anforderungen und die Kompetenzen laufend. Es ist also ein dynamisches Konzept (als Ergänzung) erforderlich.

Freie Stellen im Unternehmen können auch durch Kolleginnen und Kollegen intern besetzt werden. Voraussetzung ist, die betreffenden Personen für die Anforderungen an dieser Position fit gemacht werden, wenn sie (noch) nicht alle Kompetenzen mitbringen.

Beides soll die Personalentwicklung leisten. In der Praxis wird diese fast immer in Form von Aus-, Fort- und Weiterbildung betrieben. Dazu werden Merkmale von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch ausgewählte Maßnahmen stabilisiert oder modifiziert. Nicht immer sind diese Maßnahmen geplant. Es lassen sich unterscheiden: