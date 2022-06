Ob im Handwerk, in der Gastronomie oder in der IT – Probearbeiten ist in einigen Unternehmen fester Teil des Bewerbungsprozesses. Ziel des Arbeitens auf Probe: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen einen ersten Eindruck von ihrem potenziellen neuen Arbeitsplatz. Umgekehrt erleben Arbeitgeber Bewerberinnen und Bewerber „in Aktion“.

Probearbeiten ist eine Chance für beide Seiten: Passen Unternehmen und Bewerber zusammen? Stimmt die Stellenbeschreibung mit den tatsächlichen Aufgaben überein? Bringt der Bewerber tatsächlich die Kompetenzen mit, die sich das Team von ihm versprochen hat?

Um die Chancen auf ein Beschäftigungsverhältnis zu erhöhen, zeigen sich Kandidatinnen und Kandidaten von ihrer besten Seite. Dabei helfen die folgenden Tipps.