Fachkräfte finden mithilfe von Social Media

Haben Sie bereits ein Profil bei den größten Plattformen, wie Twitter, Instagram, Facebook, TikTok oder bei den Portalen LinkedIn und XING? Wenn nein, dann sollten Sie sich schleunigst solche Profile zulegen und einrichten. Im Zweifel beauftragen Sie dafür Social-Media-Profis.

Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen in Social Media aktiv sind, halten Sie sich in Sachen Recruiting an folgende Tipps:

Aussagekräftige Inhalte erstellen (lassen)

Nutzen Sie vorhandene Profile, um mit aussagekräftigen Bildern und motivierenden Texten für sich als Arbeitgeber zu werben. Alle Beiträge auf diesen Plattformen müssen authentisch und ehrlich sein. Es geht weniger darum, ein perfektes Bild Ihres Unternehmens zu zeichnen; vielmehr müssen Sie die Sprache Ihrer Zielgruppe sprechen. Falls weder Ihre Mitarbeitenden noch Sie selbst dazu in der Lage sind, bitten Sie entsprechende Dienstleister um Hilfe.

Besonders gut kommen Videos an, in denen die Geschäftsführung oder die Mitarbeitenden sich zu Wort melden. Mit Videos können Sie einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschreiben ihre Aufgaben, sie berichten über das Betriebsklima und erzählen, was das Unternehmen für sie alles leistet.

Mit Fachkräften über Social Media direkt kommunizieren

Reagieren Sie auf jegliche Resonanz. Haben potenzielle Bewerberinnen und Bewerber Fragen oder Anregungen? Beantworten Sie deren öffentliche Kommentare freundlich, zeitnah und kompetent, sehen das auch andere Nutzer. So gewinnen Sie Sympathien und wirken authentisch. Genau das ist wichtig, um am Stellenmarkt für das Handwerk erfolgreich zu sein.

Unkomplizierte Bewerbung ermöglichen

LinkedIn und XING ermöglichen eine Bewerbung direkt über die Plattform. Bieten Sie Ihren Bewerberinnen und Bewerbern diese Option. Erlauben Sie, dass Dokumente direkt über das Portal an Sie versandt werden dürfen. Dann können Sie zeitnah reagieren.

Kandidatinnen und Kandidaten sollten nicht durch zu viel Aufwand abgeschreckt werden. Gerade die jungen Nutzer schätzen ein unkompliziertes und schnelles Prozedere. Bieten Sie zum Beispiel in einem Instagram-Beitrag an, dass die Fachkräfte Ihnen alle Unterlagen direkt per E-Mail zukommen lassen können – etwa unter dem Betreff „Instagram Stellenangebot“ oder Ähnlichem.

Positiver Nebeneffekt: Sie oder Ihre Personalverantwortlichen sehen sofort, wie die Bewerberin oder der Bewerber auf Sie aufmerksam geworden ist. So finden Sie schneller eine Antwort auf die Frage: Erreiche ich die Fachkräfte aus dem Handwerk tatsächlich über diese oder jene Plattform?