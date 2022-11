Krankheiten und persönliche Krisen

Das Smalltalk-Thema sollte außerdem leicht verdaulich sein. Krankheiten und persönliche Krisen wie Probleme in Ehe oder Partnerschaft sind Themen, mit denen sich ein unbekannter Gesprächspartner nicht beschäftigen möchte und ihn möglicherweise in Verlegenheiten bringt. Zudem hinterlassen Sie so einen unbeholfenen Eindruck, weil Sie mit der Smalltalk-Situation nicht umgehen können.

Klatsch und Lästereien, Kritik und Inkompetenz

Ein Gespräch sollte positiv, unbefangen und entspannt sein. Vermeiden Sie also Klatsch und Lästereien und seien Sie vorsichtig bei Kritik oder Themen, bei denen es um Inkompetenz geht. Ziehen Sie zum Beispiel nicht über die Organisation, den Veranstalter oder das Büfett her, wenn Sie eine Veranstaltung besuchen. Oder schimpfen Sie nicht über den inkompetenten Servicemitarbeiter, mit dem Sie es gerade zu tun hatten.

Das kann ein potenzielles Fettnäpfchen sein und peinlich werden. Zum anderen muss sich der Gesprächspartner sorgen, er könnte selbst Opfer Ihrer Lästereien werden.

Fachthemen

Smalltalk sollte zwanglos und tendenziell kurz sein. Daher sind Fachsimpeleien mit Vorsicht zu genießen. Wer sich selbst gerne reden hört – und das auch noch bei intellektuell anspruchsvollen Themen –, der überfordert nicht nur seine Kommunikationspartner, sondern stellt des anderen Unwissenheit womöglich bloß.

Es macht keinen guten Eindruck, wenn ein selbsternannter Fachmann seinem Gegenüber Themen aufdrängt. Ein Gespräch nach dem Motto „Nur, weil ich etwas weiß, muss ich es dir erzählen“ zu führen, kann gesprächsbereite Personen vielmehr vergraulen, als dass Sie kompetent und sympathisch wirken. Ähnlich verhält es sich übrigens mit Monologen zum eigenen Lieblingsthema.

Wer mit seinen fachlichen Kompetenzen punkten möchte, indem er Fachbegriffe aneinanderreiht, Sachverhalte kompliziert darstellt oder Erklärungen liefert, wenn diese nicht erforderlich sind, langweilt andere unnötig.

Halten Sie sich stattdessen an die einfache Regel: Beim Smalltalk sollten alle mitreden (können).