Personalklausur planen, vorbereiten und durchführen

Wer glaubt, dass Personalentwicklung automatisiert nach voreingestellten Prozessen abläuft, der berücksichtigt nicht die Komplexität, die mit Personalentwicklung verbunden ist. „Human Development is more like farming than manufacturing.“ (William Gellermann)

Es gilt, viele Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Einige Faktoren sind gut vorhersehbar, andere sind unsicher, auch weil sie von unternehmensexternen Faktoren abhängen. Deshalb in Personalentwicklung keine Zeit zu investieren, ist „Vogel-Strauß-Politik“.

Gerade wenn unsichere und komplexe Entscheidungen getroffen werden müssen, helfen das Mehr-Augen-Prinzip und der Austausch von Einschätzungen. Das ist das Grundprinzip einer Personalklausur.

Auf der Basis von Fakten und Einschätzungen sollen Entscheidungen getroffen werden, die vorher offen und aus mehreren Perspektiven diskutiert wurden. Der Nutzen besteht dann darin,