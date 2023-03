6 Regeln für die Moderation von Meetings

Bedenken Sie, dass kein Meeting und keine Besprechung exakt so verlaufen wird, wie Sie es geplant haben. Bedenken Sie dazu die folgenden Regeln (frei nach Karl E. Weick):

1. Die Moderation behält immer die Ruhe

Es ist besser Unordnung zuzulassen und die Information zwischen den Teilnehmenden auszutauschen und aufzunehmen anstatt sie herauszufiltern und dann Wichtiges zu übersehen.

2. Nichts kann vollständig überblickt werden

Alles, was Sie tun, hat Wirkungen, die nicht beabsichtigt sind. Solche Wirkungen können manchmal indirekt sein oder erst sehr viel später sichtbar werden. In Meetings tauchen wichtige Aspekte plötzlich auf. Andere sind komplexer als gedacht. Es wird am Ende immer offene Punkte oder Dinge geben, die zu klären sind.

3. Chaotische Aktivität ist besser als ordentliche Inaktivität

Ergebnisse entstehen aus Aktivität. Keine Aktivität erzeugen kein Ergebnis. Dann macht die Besprechung auch nicht viel Sinn. Wenn im Meeting keiner etwas sagt oder alle nur einem zuhören, können Sie sich die Besprechung sparen.

4. Keine Entscheidung ist unwichtig

Entscheidungen darüber, was erhaltenswert ist und in Ordnern, Dateien oder sonst wo vorgehalten wird, sind die Grundlage für zukünftige Aktivitäten.

Solche Entscheidungen erscheinen unwichtig, aber sie erhalten eine Vergangenheit, aus der die Mitarbeitenden im Unternehmen die Gegenwart und die Zukunft konstruieren. Gerade in Meetings kommt es zu vielen, auch kleinen und unscheinbaren Entscheidungen, die sich im Nachhinein als wesentlich für das Team herausstellen.

5. Es gibt keine eindeutige Lösung

Es gibt keine einfachen Antworten, kaum etwas ist eindeutig richtig oder falsch. Lernen Sie zu improvisieren und erhalten Sie ein tolerables Niveau an Vernunft. Oft sind die Lösungen in Besprechungen Kompromisse. Manchmal lassen sich Meinungsverschiedenheiten nicht auflösen. Am Ende des Meetings sollte stehen, dass alle damit „leben können“.

6. Aus Erfahrungen lernen

Wenn Sie mit den Teilnehmenden des Meetings die Vergangenheit analysieren, erzeugen sie eine Erfahrungslandkarte. Projiziert man diese Landkarte auf die Zukunft, egal wie sehr die Landkarte die Wahrheit vereinfacht, dann ist sie eine Richtschnur, die mehrfach durchdacht wurde.

Sie ist damit der beste verfügbare Wegweiser. So sollten Sie Ihren Regieplan und das Drehbuch für jede Besprechung begreifen: Sie geben einen groben Rahmen und etwas Orientierung, aber das Meeting wird vermutlich anders ablaufen. Doch etwas Besseres als Ihren Regieplan haben Sie nicht.