Aufbau eines Excel-Diagramms – Diagrammelemente verstehen

Diagramm oder Graph – was ist der Unterschied?

Im Alltag werden die Begriffe „Diagramm“ und „Graph“ häufig synonym verwendet. In Excel spricht Microsoft jedoch offiziell von Diagrammen. Deshalb finden Sie im Menüband Begriffe wie:

Diagramm einfügen

Diagrammtyp ändern

Diagrammelement hinzufügen

Der Begriff „Graph“ wird außerhalb von Excel zwar häufig verwendet, innerhalb von Excel sollten Sie jedoch den Begriff „Diagramm“ verwenden.