Die wichtigsten Diagramm-Funktionen in Excel

Darüber können Sie wichtige Orientierungshilfen per Häkchen ein- oder ausblenden:

Aussagekräftiger Diagrammtitel:

Vermeiden Sie Einwort-Titel wie „Umsatz“. Schreiben Sie stattdessen die Botschaft hinein: „Umsatz steigt seit 2022 kontinuierlich“.

Achsentitel:

Unverzichtbar, sobald Einheiten unklar sind, zum Beispiel „In Tsd. €“ oder „Mitarbeiteranzahl“. Noch besser: Formatieren Sie selbst die Achse, statt nur zu beschriften. Rechtsklick auf die Achse > Achse formatieren > Zahl > Benutzerdefiniert und geben Sie z. B. #.##0. „Tsd.“ ein. So rechnet Excel korrekt und Sie vermeiden Missverständnisse.

Datenbeschriftungen:

Zeigen die exakten Werte direkt an den Balken oder Punkten. Nutzen Sie diese sparsam, denn bei zu vielen Datenpunkten entsteht schnell visuelles Chaos. Rechtsklick auf Beschriftungen > Datenbeschriftungen formatieren > Beschriftungsoptionen > Wert aus Zellen. So können Sie beispielweise „+12 % ggü. VJ“ direkt aus einer Hilfsspalte ziehen.

Legende:

Erklärt die Farbcodierung. Wenn Sie nur eine einzige Datenreihe anzeigen, löschen Sie die Legende – sie liefert dann keinen Mehrwert.

Fehlerbalken:

Wenn Sie zusätzlich Unsicherheit oder Streuung zeigen möchten, können Fehlerbalken sinnvoll sein. Sie machen sichtbar, wie stark Messwerte variieren oder wie groß eine Bandbreite ist.

Diagramm direkt filtern:

Neben dem grünen Plus sehen Sie auch ein Trichtersymbol. Damit blenden Sie einzelne Reihen oder Kategorien aus, ohne die Quelltabelle zu filtern – perfekt für schnelle Ad-hoc-Analysen.