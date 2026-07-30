Kartendiagramme in Excel erstellen

Absolute oder relative Werte im Kartendiagramm?

Einer der häufigsten Fehler bei Choroplethenkarten besteht in der ungeprüften Darstellung absoluter Werte. Angenommen, ein Unternehmen stellt den Umsatz nach Bundesland dar.

Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen werden aufgrund ihrer hohen Umsatzzahlen dunkel eingefärbt. Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland erscheinen hell. Daraus könnte man schließen, dass der Vertrieb in erstgenannten Bundesländern besonders erfolgreich und in den anderen schwach ist.

Diese Schlussfolgerung muss jedoch nicht stimmen.

Die großen Bundesländer besitzen wesentlich mehr Einwohner als die kleinen. Ein höherer Umsatz kann daher allein aus der Größe des Absatzmarktes resultieren.

Für einen fairen Vergleich könnte die Kennzahl Umsatz je 10.000 Einwohner verwendet werden. Die Formel lautet:

=WENNFEHLER(Umsatz/Einwohner*10000;"k. A.")

Ohne die Absicherung über WENNFEHLER würde eine fehlende oder leere Bezugsgröße einen #DIV/0!-Fehler erzeugen – und dieser Fehler bleibt auf der Karte als ungefärbte Fläche zurück.

Für flächenbasierte Farbkarten sind normalisierte Kennzahlen wie Raten, Quoten, Anteile oder Dichten in der Regel die bessere Wahl, weil absolute Werte durch unterschiedlich große Grundgesamtheiten beeinflusst werden. Das zeigt auch das folgende Beispiel (im Vergleich zum Beispiel oben).