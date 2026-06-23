Säulendiagramme in Excel richtig einsetzen

Was ist ein Säulendiagramm?

Ein Säulendiagramm stellt Werte als vertikale Säulen dar. Die Höhe jeder Säule repräsentiert den jeweiligen Wert.

Je höher die Säule, desto größer der Wert. Das menschliche Gehirn kann Längen sehr gut vergleichen. Deshalb gehören Säulendiagramme zu den verständlichsten Diagrammtypen überhaupt.