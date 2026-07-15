Was sich durch KI beim Storytelling verändert

KI kann heute innerhalb kürzester Zeit Texte, Bilder und ganze Content-Konzepte erstellen. Dadurch wächst die Menge an Inhalten enorm und gleichzeitig steigt die Gefahr, dass Content austauschbar, generisch und wenig persönlich wirkt.

Für Unternehmen wird es deshalb immer wichtiger,

eine eigene Perspektive zu zeigen,

echte Erfahrungen zu teilen und

Geschichten zu erzählen, die nicht beliebig reproduzierbar sind.

In einem Umfeld, das von Daten, Fakten, KI-generierten Inhalten und rationalen Entscheidungen geprägt ist, kann gutes Storytelling zu einem entscheidenden Differenzierungsfaktor werden.

Gerade durch den Einsatz künstlicher Intelligenz gewinnt gutes Storytelling zusätzlich an Bedeutung. Doch: