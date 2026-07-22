Viele Unternehmen sehen eine Lücke zwischen gefühlter und messbarer Wirkung beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Sie entsteht meist schon vor dem ersten Projekt.

Ohne vorher festgelegte Erfolgskriterien lässt sich später kaum beurteilen, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Genau das trifft am häufigsten Unternehmen, die KI besonders breit einführen.