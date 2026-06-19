Kennzahlen und Prozesse für eine wirksame Transportsteuerung

Wer Transportprozesse steuern will, braucht belastbare Kennzahlen. Die Fahrzeugauslastung gehört zu den wichtigsten Indikatoren. Nach Schätzungen der Europäischen Kommission sind rund 20 Prozent aller Lkw in Europa ohne Ladung unterwegs, ein Wert, der unmittelbar Kosten und Emissionen verursacht.

Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik zeigen, dass Speditionen mit intelligenter Tourenplanung ihre Gesamtkosten im Schnitt um bis zu 10 Prozent senken können.

Ein Praxisprojekt aus der Speditionsbranche dokumentiert zudem, dass sich die Auslastung von Transporten durch algorithmische Disposition statt manueller Planung von rund 70 auf über 80 Prozent steigern lässt.

Für die operative Steuerung sind neben der Auslastung weitere Kriterien relevant:

Frachtkosten je Kilometer oder Sendung,

die Pünktlichkeitsquote bei Anlieferung,

die Anzahl der Leerkilometer sowie

die Reaktionszeit bei der Disposition kurzfristiger Aufträge.

Ein digitales System kann diese Werte automatisiert erfassen und in Auswertungen je Spediteur, Region oder Kunde aufbereiten. Auf dieser Datengrundlage lassen sich Frachtverträge neu verhandeln, Routen konsolidieren und Entscheidungen über den Carrier-Mix objektiv treffen, statt sich auf Erfahrungswerte einzelner Disponenten zu verlassen.

Unternehmen, die ihre Transportprozesse heute noch über Tabellenkalkulationen und Telefonate steuern, verzichten auf Transparenz, die andere Marktteilnehmer längst nutzen.

Eine strukturierte Bestandsaufnahme der eigenen Kennzahlen, verglichen mit den genannten Branchenwerten, liefert einen ersten Anhaltspunkt dafür, wie groß das ungenutzte Potenzial in der eigenen Transportlogistik tatsächlich ist.