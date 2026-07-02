Kreis- und Ringdiagramme in Excel einsetzen – oder besser vermeiden?

Die 5-Kategorien-Regel

Eine einfache Regel hat sich in der Praxis besonders bewährt: Ein Kreisdiagramm sollte möglichst nicht mehr als fünf Kategorien enthalten.

Warum? Mit jeder zusätzlichen Kategorie werden die einzelnen Segmente kleiner. Gleichzeitig fällt es dem Betrachter immer schwerer, Winkel und Flächen miteinander zu vergleichen. Ein Diagramm mit drei oder vier Segmenten kann praktisch jeder sofort erfassen. Bei zehn oder zwölf Segmenten muss der Betrachter dagegen bereits intensiv nachdenken.

Wenn Sie sehr viele Kategorien darstellen möchten, sollten Sie überlegen:

kleine Kategorien zu einer Sammelkategorie „Sonstiges“ zusammenzufassen oder

einen anderen Diagrammtyp zu verwenden.

Hinweis: Ein häufiger Stolperstein in der Praxis sind Kategorien, die den Wert 0 enthalten oder deren Zelle leer ist. Excel stellt diese als unsichtbares oder extrem kleines Segment dar. Das stört die Lesbarkeit und lenkt vom Wesentlichen ab.

Prüfen Sie daher Ihre Datenquelle vor dem Erstellen des Diagramms und entfernen oder filtern Sie solche Kategorien und ihre Werte heraus.