Balkendiagramme in Excel richtig einsetzen

Was ist ein Balkendiagramm?

Ein Balkendiagramm funktioniert grundsätzlich genauso wie ein Säulendiagramm. Der Unterschied liegt lediglich in der Ausrichtung:

Balkendiagramme verlaufen horizontal , von links nach rechts,

verlaufen , von links nach rechts, Säulendiagramme stehen vertikal, von unten nach oben.

Und das ändert, wie unser Gehirn die Information verarbeitet. Die dargestellten Informationen sind identisch – aber die Wahrnehmung durch den Betrachter ist eine völlig andere.

Wichtiger Hinweis zur Achsenbeschriftung

Bei Balkendiagrammen verläuft die Wertachse, also die x-Achse mit den Zahlen, horizontal. Die Kategorienachse, die y-Achse mit den Bezeichnungen, verläuft vertikal.

Das ist umgekehrt wie beim Säulendiagramm. Im Folgenden ist mit der x-Achse also die horizontale Zahlenachse – und bei der y-Achse die vertikale Achse mit den Kategorienbezeichnungen gemeint.

In Excel finden Sie diese unter Achse formatieren als Größenachse und Rubrikenachse.