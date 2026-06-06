Präattentive Merkmale und Datentypen als Grundlage für Diagramme

Wie das Gehirn Zahlen verarbeitet

Diagramme helfen dabei, Muster, Trends und Zusammenhänge zu erkennen, die in Tabellen oft verborgen bleiben. Doch warum funktioniert das so gut?

Die Antwort liegt in der Art und Weise, wie unser Gehirn visuelle Informationen verarbeitet. Wer professionelle Diagramme erstellen möchte, sollte deshalb zwei grundlegende Konzepte kennen: