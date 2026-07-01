Liniendiagramme in Excel richtig einsetzen

Liniendiagramme sind die erste Wahl, wenn Entwicklungen über einen Zeitraum dargestellt werden sollen. Sie helfen dabei, Trends, Muster, saisonale Schwankungen oder langfristige Veränderungen sichtbar zu machen.

Gerade im Controlling, Vertrieb, Marketing, Projektmanagement oder bei Kennzahlen-Dashboards gehören Liniendiagramme zu den am häufigsten verwendeten Visualisierungen.