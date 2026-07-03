Punkt- und Blasendiagramme in Excel

Deshalb werden sie nicht nur im Controlling und Qualitätsmanagement eingesetzt, sondern auch in Wissenschaft, Technik und Statistik.

Eine Erweiterung des Punktdiagramms ist das Blasendiagramm. Es stellt zusätzlich zu den x- und y-Werten noch eine dritte Variable über die Größe der Blasen dar und ermöglicht dadurch noch tiefere Analysen.