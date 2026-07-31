Trichterdiagramme in Excel erstellen

Was ist ein Trichterdiagramm?

Ein Trichterdiagramm visualisiert die einzelnen Stufen eines Prozesses, bei dem die Anzahl der Vorgänge, die Werte des Diagramms, von Stufe zu Stufe typischerweise kleiner wird.

Jede Stufe wird als waagerechter Abschnitt dargestellt. Breite Abschnitte stehen für hohe Werte, schmale Abschnitte für niedrigere Werte.

Die größte Stufe befindet sich üblicherweise oben. Die nachfolgenden Stufen werden darunter angeordnet und zunehmend schmaler. Dadurch hat das Diagramm die typische Form eines Trichters.