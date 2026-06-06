Warum Diagramme in Excel unverzichtbar sind

Diagramme zeigen Zusammenhänge

Statistische Kennzahlen verdichten Daten auf wenige Zahlen. Das ist hilfreich, kann aber wichtige Informationen verbergen.

Ein Diagramm macht dagegen sichtbar, wie die Daten tatsächlich verteilt sind, ob Ausreißer vorhanden sind und welche Muster oder Beziehungen zwischen den Werten bestehen.

Das berühmte Anscombe-Quartett wird deshalb bis heute in Statistik, Data Science und Business Intelligence verwendet, um die Bedeutung von Datenvisualisierung zu verdeutlichen.

Die wichtigste Erkenntnis lautet: Ein Diagramm kann Informationen sichtbar machen, die in Tabellen und statistischen Kennzahlen verborgen bleiben.

Gerade in Excel wird dieser Vorteil häufig unterschätzt. Viele Anwender analysieren Tabellen mit hunderten oder tausenden Zahlenwerten, obwohl ein einfaches Diagramm Trends, Auffälligkeiten und Zusammenhänge innerhalb weniger Sekunden sichtbar machen könnte.